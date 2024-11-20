Play-off kura çekimi, 22 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek. Çift maç eleme usulüne göre yapılacak play-off'ta ilk karşılaşma 20 Mart'ta, rövanş ise 23 Mart'ta oynanacak.

Türkiye'nin muhtemel rakipleri arasında A Ligi'nde en fazla puanı İskoçya elde etti. İskoçya A Ligi'nde 7, Macaristan ve Sırbistan 6'şar, Belçika da 4 puan topladı.

İSKOÇYA'YA SON 2 MAÇTAKİ GALİBİYETLER YETMEDİ

İskoçya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'ta Portekiz, Hırvatistan ve Polonya ile karşılaştı.

Oynadığı 6 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan İskoçya, 7 puan topladı. İskoçlar, bu aşamada 7 gol atıp, kalesinde 8 gol gördü.

Gruptaki ilk maçında konuk ettiği Polonya'ya 3-2 yenilen İskoçya, sonraki iki müsabakasında deplasmanda Hırvatistan ve Portekiz'e 2-1'lik skorlarla mağlup oldu. Dördüncü maçında sahasında Portekiz ile 0-0 berabere kalarak ilk puanını alan İskoçya'ya, sonraki 1-0'lık Hırvatistan ve 2-1'lik Polonya galibiyetleri A Ligi'nde kalmayı garantilemek için yetmedi.

BELÇİKA TEK GALİBİYET ALABİLDİ

Belçika, A Ligi 2. Grup'ta son Dünya Kupası finalisti Fransa, İtalya ve İsrail ile eşleşti.

Grup maçlarını 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgiyle tamamlayan Belçika, 6 gol atarken kalesinde 9 gol gördü.

Gruptaki tek galibiyetini ilk oynadığı İsrail maçında 3-1'lik sonuçla elde eden Belçika, ikinci maçında Fransa'ya 2-0 mağlup oldu. İtalya ile 2-2 berabere kalan Belçika, sonrasında sırasıyla Fransa'ya 2-1, İtalya ve İsrail'e 1-0'lık sonuçlarla kaybetti.

MACARİSTAN'DAN 1 GALİBİYET 3 BERABERLİK

Macaristan, A Ligi 3. Grup'ta Almanya, Hollanda ve Bosna Hersek ile mücadele etti.

Grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle tamamlayan Macaristan, 4 gol atarken, kalesinde 11 gole engel olamadı.

Deplasmanda 5-0'lık ağır Almanya mağlubiyeti ile grup aşamasına başlayan Macaristan, sonra sahasında Bosna Hersek ile 0-0, Hollanda ile 1-1 berabere kaldı. Bosna Hersek'i deplasmanda 2-0 yenerek tek galibiyetini alan Macaristan, ardından deplasmanda Hollanda'ya 4-0 kaybetti ve evinde Almanya ile 1-1 berabere kaldı.

SIRBİSTAN EVİNDEKİ SON ŞANSI KULLANAMADI

Sırbistan, A Ligi 4. Grup'ta İspanya, Danimarka ve İsviçre ile karşı karşıya geldi.

Grubunu 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgiyle bitiren Sırbistan, attığı 3 gole karşın kalesinde 6 gol gördü.

Son Avrupa şampiyonu İspanya ile golsüz beraberlikle gruba başlayan Sırbistan, ikinci maçında konuk olduğu Danimarka'ya 2-0 yenildi. Üçüncü maçında sahasında İsviçre'yi 2-0'la geçen Sırbistan, sonra deplasmanda İspanya'ya 3-0 kaybetti. Beşinci müsabakasında İsviçre deplasmanından 1-1 beraberlikle dönen Sırbistan, kazanması halinde grupta 2. sırada yer alarak A Ligi'nde kalmayı garantileyeceği son maçında ağırladığı Danimarka ile golsüz berabere kaldı ve grubunu 3. sırada tamamladı.