Türkiye'nin 2025 yılının ilk 6 ayında gerçekleştirdiği güneş gözlüğü ihracatında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), en fazla alım yapan ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, ocak-haziran döneminde Türkiye’den KKTC’ye 1,2 milyon dolar tutarında toplam 15 bin 769 adet güneş gözlüğü satıldı. Bu rakam, KKTC’yi Azerbaycan’ın ardından Türkiye’den en fazla güneş gözlüğü ithal eden ikinci ülke konumuna taşıdı.

Aynı dönemde Türkiye, toplam 190 bin 752 adet güneş gözlüğü ihraç ederek 5,4 milyon dolarlık gelir elde etti. İhracatta KKTC’yi Suudi Arabistan, İtalya ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) takip etti.