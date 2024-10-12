banner913
banner932
"Bunu da sineye çekecek misiniz?”
13 0
"Sizden utanıyoruz, istifa edin!”
14 0
 
“Riyakarlık, düzenbazlık, ahlaksızlık, yalan, entrika”
“Riyakarlık, düzenbazlık, ahlaksızlık, yalan, entrika”
14 0
Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor
Otizm Derneği, yarın otizmden etkilenen bireyler ve ailelerine yönelik etkinlik düzenliyor
31 0
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı
Kayıp Rojin Kabaiş’ten günler sonra ize ulaşıldı
104 0
"25. Geleneksel Büyükkonuk Eko Gün" Pazar günü yapılacak
32 0
Öztürk, 79. Yunus Nadi Ödülleri’nde ödüle layık görüldü
Öztürk, 79. Yunus Nadi Ödülleri’nde ödüle layık görüldü
30 0
banner1032

Komşularına kızdı 'Sex Shop' açtı

banner1020

Aydın'da dükkanını kurumsal firmalara kiralamak istedi ama bazı komşularının itirazıyla karşılaştı. Komşularına kızan esnaf evinin altına "Sex shop" açtı

banner1045
Komşularına kızdı 'Sex Shop' açtı
banner971
Aydın’ın Nazilli ilçesinde 20 yıldır esnaflık yapan Mehmet Uyaroğlu, Atatürk Bulvarı’ndaki dükkanını kurumsal firmalara kiralamak istedi ancak apartmandaki bazı komşularının itirazlarıyla karşılaştı.
KOMŞULARI MAHKEMEYE VERDİ
Uyaroğlu daha sonra dükkanının etrafını 150 bin lira verip tenteyle kaplattı ancak komşuları bunu da mahkemeye verdi.
Uyaroğlu yaşananları “Daha sonra beni mahkemeye verdiler. Mahkeme de çatıyı sökmeme karar verdi. Kendi ellerimle demirleri söktüm, maddi kayıptan yana yüz yüze baktığımızın insanların davranışına içerledim.” sözleriyle sitem etti.
Nazilli Havadis’te yer alan habere göre, bu süreçte, mahkeme kararıyla dükkana yaptırdığı çatıyı sökmek zorunda kalan Uyaroğlu, yaşadığı zorlukların ardından planınI devreye soktu. 
Komşularını epey şaşırtacak hamle yapan Uyaroğlu, bir 'sex shop' açma kararı aldı. 
SEX SHOP AÇTI 
Uyaroğlu, erotik shop açmaya nasıl karar verdiğini "İsabeyli'de böyle bir ihtiyaç olduğunu düşündüm ve bu '69 Sex Shop' firmasını kurmaya karar verdim" diyerek açıkladı.
Tepkilerin yanı sıra çoğu kişinin iyi karşıladığını söyleyen Uyaroğlu, "Çoğu kişiden 'Gelip alışvereceğiz' yönünde talepler var. Şu an gelenler de var. Çalışmak isteyen de çok. Müşteri olarak da talep çok fazla" dedi ve yaptığı işten memnun olduğunu ekledi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.