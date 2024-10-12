Komşularına kızdı 'Sex Shop' açtı

Aydın'da dükkanını kurumsal firmalara kiralamak istedi ama bazı komşularının itirazıyla karşılaştı. Komşularına kızan esnaf evinin altına "Sex shop" açtı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 20 yıldır esnaflık yapan Mehmet Uyaroğlu, Atatürk Bulvarı’ndaki dükkanını kurumsal firmalara kiralamak istedi ancak apartmandaki bazı komşularının itirazlarıyla karşılaştı.

KOMŞULARI MAHKEMEYE VERDİ

Uyaroğlu daha sonra dükkanının etrafını 150 bin lira verip tenteyle kaplattı ancak komşuları bunu da mahkemeye verdi.

Uyaroğlu yaşananları “Daha sonra beni mahkemeye verdiler. Mahkeme de çatıyı sökmeme karar verdi. Kendi ellerimle demirleri söktüm, maddi kayıptan yana yüz yüze baktığımızın insanların davranışına içerledim.” sözleriyle sitem etti.

Nazilli Havadis’te yer alan habere göre, bu süreçte, mahkeme kararıyla dükkana yaptırdığı çatıyı sökmek zorunda kalan Uyaroğlu, yaşadığı zorlukların ardından planınI devreye soktu.

Komşularını epey şaşırtacak hamle yapan Uyaroğlu, bir 'sex shop' açma kararı aldı.

SEX SHOP AÇTI

Uyaroğlu, erotik shop açmaya nasıl karar verdiğini "İsabeyli'de böyle bir ihtiyaç olduğunu düşündüm ve bu '69 Sex Shop' firmasını kurmaya karar verdim" diyerek açıkladı.

Tepkilerin yanı sıra çoğu kişinin iyi karşıladığını söyleyen Uyaroğlu, "Çoğu kişiden 'Gelip alışvereceğiz' yönünde talepler var. Şu an gelenler de var. Çalışmak isteyen de çok. Müşteri olarak da talep çok fazla" dedi ve yaptığı işten memnun olduğunu ekledi.

