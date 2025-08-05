Limasol’da 23 Temmuz’da çıkan büyük yangında hayatını kaybeden 81 ve 77 yaşlarındaki Dimitri ve Maro Filippidi çifti için önceki gün cenaze töreni düzenlendi.

Güney’de yayınlanan Alithia gazetesi Limasol’a bağlı “Aşağı Polemidya’daki” (Binatlı) Panayias Evangelistrias Kilisesi'nde düzenlenen cenaze törenine savunma, eğitim bakanlarının yanı sıra bazı müsteşarların, yakın aile ve akrabaların katıldığını yazdı.

Habere göre törende konuşma yapan yaşlı çiftin yakın akrabası Anna Avraam “yakınlarının, alevlerden kurtulmaya çalışırken haksız yere ve aniden ayrıldığına” dikkati çekti.

Akrabalarının kanser ile mücadelesine karşın pes etmediklerini, gülmeye, şükretmeye devam ettiklerini ancak en kötü şekilde öldürüldüklerini söyleyen Avraam, hükümete suçlamalar yönelterek bir ay önce yangın konusunda hazır olduklarını söylediklerini anımsattı ve “hani hazırdınız?” sorusunu sordu.

Avraam konuşmasında hükümete yönelik eleştirilerini de dile getirdi.

Güney’de yayınlanan Alithia gazetesi, Rum İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına dayanarak temmuz ayındaki yangında yanan evler için ailelere şu ana kadar 750 bin euro verildiğini yazdı.

Habere göre tamamen yanan 43 ev ve zarar gören başka 43 ev için ailelere para yardımı yapıldı.