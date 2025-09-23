Turizm polisleri, bisikletleriyle İskele'nin ardından dün Girne ve Lefkoşa'da üniformalı olarak adli ve trafik olaylarına müdahale etmek amacıyla göreve başladı.

Başbakan Ünal Üstel, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Polis Genel Müdürlüğü Cürümleri Önleme Girne Şube Amiri Yardımcısı Müfettiş Muavini Metin Düzener dün Girne’de turizm polisi uygulaması konusunda basına açıklamada bulundu.

Ofisleri, Girne eski Polis Müdürlüğü yanında yer alan turizm polisleri, üniformalı bir şekilde ağırlıklı olarak turistlerin yoğunlukta olduğu Girne Antik Liman’da adli ve trafik olaylarına müdahalede görev yapacak.

Lefkoşa’da da göreve başlayacak turizm polislerinin ana görev ile sorumluluk bölgeleri Surlar içi bölgesi olacak. Lefkoşa turizm polislerinin ofisi ise Selimiye Camii bölgesinde bulunan Mahmutpaşa Kütüphanesi yakınında yer alıyor.

İskele'deki turizm polisi uygulaması 18 Ağustos'ta başlamıştı.

Başbakan Ünal Üstel basına yaptığı açıklamada, turizm polislerinin herhangi bir olayı anında engelleyebileceklerini ya da trafikte yaşanan bir keşmekeşi anında önleyebileceğini belirtti. Üstel, ilk müdahale sonrasında konu hakkında bağlı oldukları polis karakollarına bilgi verip, olayı çözebileceklerini ifade etti.

Başbakan Üstel, gelecekte ihtiyaç duyulması durumunda Gazimağusa, Güzelyurt ve Lefke’de de bu uygulamaya başlayacaklarını dile getirerek, göreve yeni gelen polislere başarı diledi.

Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da, bu uygulamanın ilkinin İskele bölgesinde başlatıldığını, zabıtalara ve polis gücüne ek olarak turizm polisinin de iç güvenliğin sağlanmasında görev almasının önemli olduğunu söyledi.

Turizm polislerinin yaşanacak sıkıntılara çok hızlı bir şekilde müdahale edebilecek kapasitede olduklarını belirten Ataoğlu, hatta olası sıkıntıların yaşanmaması için de görev alacaklarını kaydetti.

Cürümleri Önleme Girne Şube Amiri Yardımcısı Müfettiş Muavini Metin Düzener, uygulama hakkında bilgi verdi.

Turizm polisinin yeni kurulan bir birim olduğunu ve Polis Müdürlüğü’ne bağlı bulunduğunu kaydeden Düzener, ilk etapta dokuz personelin, haftanın üç günü belirli saatlerde ikişerli devriyeler olarak görev alacakları bilgisini verdi.

Düzener, polislerin herhangi bir olumsuzlukta ilk müdahaleyi yapacaklarını ve adli ya da trafik bölümlerine bilgi vereceklerini açıklayarak, “Yani iki kişi dolaşacaklar ama arkalarına da bir güç olacak.” dedi.

Çalışma saati olarak genelde hafta sonlarına ağırlık vermeye özen gösterdiklerini işaret eden Düzener, Girne’nin turizm bölgesi olmasına bağlı olarak hafta sonlarının genellikle yoğun olduğunu belirtti.