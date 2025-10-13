DOLAR
Ekonomi
T&T Havalimanı İşletmeciliği'nden 426 milyon 994 bin TL ödeme
T&T Havalimanı İşletmeciliği, Maliye Bakanlığı’na 426 milyon 994 bin TL ödeme yaptığını açıkladı
Halkın Sesi
13.10.2025 - 19:15
Okunma Süresi: 1 Dk
T&T Havalimanı İşletmeciliği'nden 426 milyon 994 bin TL ödeme
Polisiye olaylar
En fazla yağış Zafer Burnu’nda kaydedildi
