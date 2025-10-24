Beyaz Saray, Arizona kökenli iş insanı ve eski Nebraska Eyalet Denetçisi John Breslow’un, ABD’nin Kıbrıs Cumhuriyeti’ndeki yeni büyükelçisi olarak Senato’ya resmen aday gösterildiğini açıkladı. Onaylanırsa, görevi Ukrayna’da üstlenen Julie D. Fisher’ın yerini alacak. Adaylık, Washington’un Doğu Akdeniz enerji denklemine yeniden ağırlık verme niyeti olarak yorumlanıyor. Breslow, Trump kampanyalarına düzenli bağışlarıyla biliniyor.

John Breslow’un adaylığı, Washington’un Doğu Akdeniz’de enerji, güvenlik ve yatırım hatlarını yeniden canlandırma niyeti olarak görülüyor. Kariyer diplomatı değil, iş dünyası ve kamu denetimi kökenli bir ismin seçilmesi; ABD’nin Kıbrıs’taki önceliğini yatırım, enerji altyapısı ve proje finansmanı eksenine kaydırabileceğine işaret ediyor.

KIBRIS ENERJİ PLANINDA KİLİT

Breslow’un adaylığı, Doğu Akdeniz’de “yatırımcı-devlet iş birliği” döneminin sembolü olabilir. Kısa vadede Aphrodite–Mısır hattının hızlandırılması, orta vadede Great Sea Interconnector’un devreye alınması ve uzun vadede enerji güvenliği-silah muafiyeti paketlerinin etkinleştirilmesi, yeni büyükelçinin öncelikli dosyaları arasında yer alacak.

18 Ekim’de Atina’nın önerdiği Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti, Mısır, Türkiye ve Libya’yı kapsayacak olan “5×5 formatı” (deniz yetki alanı, bağlantısallık, çevre, göç, sivil koruma) Doğu Akdeniz’de teknik diyalog zemini sunuyor.

ABD’nin Lefkoşa büyükelçiliği, bu platformlarda enerji, kablo ve deniz güvenliği konularına pragmatik destek sağlayabilir.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, John Breslow’u Kıbrıs Büyükelçisi olarak önermesi, Güney Kıbrıs’ta mercek altına alındı.

FastForward sitesine göre John Breslow, iş insanı, eski kamu görevlisi ve hayırseverdir.

Nebraska doğumlu olan Breslow, sanayi gazı ve kaynak malzemeleri tedarik eden Linweld adlı başarılı bir şirketin sahibi ve başkanı olarak kariyerini inşa etti; şirket 2006 yılında satıldı.

Breslow, 1991–1999 yılları arasında Nebraska eyalet denetçisi olarak iki dönem görev yaptı. İlk olarak Demokrat Parti’den seçilmiş, ardından Cumhuriyetçi Parti’ye geçmişti. Daha sonra valilik için aday oldu ancak seçilemedi; bunun ardından özel sektöre ve hayır işlerine yöneldi.

Cumhuriyetçi Parti’nin önemli bağışçılarından biri olan Breslow, son yıllarda çeşitli siyasi kampanyalara ve eylem komitelerine 1,5 milyon dolardan fazla bağış yaptı; bu bağışlar arasında Donald Trump’a verdiği güçlü destek de yer aldı.

Hayırseverlik faaliyetleri arasında Nebraska Üniversitesi’ne 7 milyon dolar bağışlayarak bir buz hokeyi sahası yaptırmak ve Arizona’daki en büyük hayvan barınağına 2 milyon dolar bağış yapmak bulunuyor.