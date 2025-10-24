Rum lider Nikos Hristodulidis, Euronews’te yayınlanan "The Europe Conversation"da Kıbrıs sorunu ve Kuzeyde gerçekleşen Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili konuştu.

Hristoduludis, Tufan Erhürman’ın seçim zaferini olumlu bir gelişme olarak değerlendiğini söyledi.

Erhürman müzakere masasına oturur ve “iki bölgeli, iki toplumlu federasyon”a ilişkin görüşlerini paylaşırsa, Hristodulidis’e göre BM Güvenlik Konseyi kararına dayalı bir Kıbrıs sorunu çözümü için yol açılmış olacak.

“Müzakerelere gelecek hafta bile başlayabilirim.” diyen Hristodulidis, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önerdiği "iki devletli çözümü" reddettiğini de kaydetti.