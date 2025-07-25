Polis Genel Müdürlüğü, bisiklet ve koşu etaplarından oluşacak yarışın, 06.00-10.00 saatleri arasında gerçekleştirileceğini ve Lefke Belediye Halk Plajı-Bağlıköy Kavşağı ile Yeşilırmak Yolu (Fener) arasındaki yol güzergâhında yapılacağını kaydetti.

Bisiklet ve koşu yarışları güzergâhı üzerinde, sporculara motorlu polis eskortu eşlik edeceği ve geçilecek güzergâhtaki tüm kavşakların polis tarafından geçici olarak trafiğe kapatılacağı açıklandı.

Yapılan açıklamada, sürücülerin sporcuların güvenliği için dikkatli seyretmeleri ve trafik işaretlerine uymaları gerektiği vurgulandı.