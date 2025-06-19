Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde önceki akşam 19.00 sıralarında Serhatköy mevkiinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından trafik denetimi yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü 20 yaşındaki isminin baş harfleri T.B.T’nin şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve konu araçta yapılan aramalarda yaklaşık bir gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu ve öğütücü bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.

Öte yandan, Güzelyurt-Lefkoşa Anayolu üzerinde Serhatköy mevkiinde 19.15 sıralarında, Güzelyurt Polis Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından trafik denetimi yapıldığı sırada, kontrol maksatlı durdurulan araç sürücüsü 22 yaşındaki isminin baş harfleri Ü.A’nın şüpheli hareketleri sonucu üzerinde ve konu araçta yapılan aramalarda, tasarrufunda içerisinde yaklaşık yarım gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu bulunan öğütücü bulunarak emare alındı.

Bahse konu şahıs tutuklandı.