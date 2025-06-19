Boğazköy Atatürk Caddesi üzerinde, önceki akşam 23.00 sıralarında meydana gelen kazada 25 yaşındaki Rasul Jorayev yönetimindeki GM 752 plakalı salon araçla Gönyeli istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada sola meyilli viraja geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağından dışarıya çıktı ve bir şahsa ait evin hasır tellerine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle kontrolsüzce yoluna devam eden GM 752 plakalı araç, yolun sağ kısmında bulunan servi ağacına da çarpıp durdu.
Polis, kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü Jorayev’in, kaldırıldığı Lefkoşa Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından gözetim altına alındığını açıkladı.