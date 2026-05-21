Polis Genel Müdürlüğü (PGM) tarafından, toplumda güvenli trafik bilincinin artırılması ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik her yıl düzenlenen “Trafik Haftası” çerçevesinde bu yıl 21-31 Mayıs tarihleri arasında etkinlikler yapılacak.

PGM’den verilen bilgiye göre, trafikte farkındalık yaratmak, trafik kurallarını hatırlatıp uyarmak ve trafikte alınabilecek tedbirlere dikkat çekerek toplumun tüm kesimlerinde güvenli trafik bilincini artırmak amacıyla düzenlenen “Trafik Haftası’nda, PGM Trafik Müdürlüğü’nde görevli yetkililer, televizyon ve radyo programlarına katılarak trafik ile ilgili halkı aydınlatıcı bilgiler aktaracak.

Ülke genelinde halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde, araç sürücülerinin görüş açısına ve yayalara engel teşkil etmeyecek şekilde trafik kuralları ile ilgili uyarıcı afişler asılacak, ülke genelindeki çeşitli yerlerde bulunan reklâm panolarında, hafta boyunca trafik ile ilgili uyarıcı görseller sergilenecek.

Tüm ilçelerde, önceden planlanan lise düzeyindeki okullarda öğrenim gören öğrencilere yönelik, trafik konusunda farkındalık eğitimleri düzenlenecek, ülke genelindeki trafik denetimleri sırasında, araç sürücülerine trafik kurallarını hatırlatan mıknatıs dağıtılacak.

GSM operatörleri tarafından tüm abonelere hafta içerisinde üçer kez olmak üzere, trafik sloganı içerikli kısa mesajlar gönderilecek.