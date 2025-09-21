Ülke genelinde dün yapılan trafik denetimlerinde kontrol edilen toplam 2 bin 576 araç sürücüsünden 388’i çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 3 sürücü tutuklandı, 58 araç ise trafikten men edildi.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Polis Genel Müdürlüğüne bağlı trafik ekiplerinin denetimlerinde rapor edilen trafik suçları şöyle:

“136’sı yasal hız sınırı üzerinde süratli, 31’i alkollü içki tesiri altında, 19’u seyrüsefer ruhsatsız, 9’u emniyet kemeri takmadan, 8’i sigortasız, 5’i sürüş ehliyetsiz ve sigorta kapsamaksızın araç kullanmak, 11’i sürüş esnasında cep telefonu kullanmak, 26’i A işletme izinsiz, 4’ü muayenesiz araç kullanmak, 1’i elektrikli scooter kullanmak, 1’i trafik ışıklarına uymamak, 9’u cam filmli araç kullanmak ve 128’i diğer trafik suçları.”