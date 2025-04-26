6 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı 6 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı

25 Nisan 2025 tarihinde ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde toplam 1.816 sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 290 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. 32 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü de tutuklandı. En çok ceza, hız sınırını aşmak, alkollü araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak ve ruhsatsız araç kullanmaktan kesildi. Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.