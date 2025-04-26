25 Nisan 2025 tarihinde ülke genelinde yapılan trafik denetimlerinde toplam 1.816 sürücü kontrol edildi. Denetimlerde 290 sürücü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. 32 araç trafikten men edilirken, 2 sürücü de tutuklandı. En çok ceza, hız sınırını aşmak, alkollü araç kullanmak, emniyet kemeri takmamak ve ruhsatsız araç kullanmaktan kesildi. Denetimlerin aralıksız süreceği bildirildi.