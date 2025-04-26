26 Nisan 2025’te saat 03.30 sıralarında Lefkoşa’da Şehit Necdet Altınok Sokak’ta meydana gelen kazada, Bahtiyar SHAMSTYEV (E-33) yönetimindeki ER 614 plakalı araç, anayolda seyreden araçlara öncelik vermeden Bedreddin Demirel Caddesi’ne giriş yapınca, Kadir KILIÇ’ın (E-30) VH 410 plakalı aracıyla çarpıştı. Kılıç’ın 137 miligram alkollü olduğu belirlendi. Kazada yaralanan olmazken, Kılıç tutuklandı. Soruşturma sürüyor.
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