UEFA Gençlik Ligi finalinde Trabzonspor ve Barcelona karşılaştı
İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan Colovray Spor Merkezi'nde oynanan mücadeleyi İspanyol devi 4-1 kazandı. Barcelona'nın gollerini Diarra (2), Cuenca ve Alba attı. Trabzonspor'da Bican, 87'de ağları havalandırdı.
TRABZONSPOR TARİHE GEÇTİ
Trabzonspor U19 Futbol takımı, Türk futbol tarihine geçti.
Bordo mavililer, UEFA Gençlik Ligi'nde final oynayan ilk Türk takımı oldu.
İLK 11'LER
Trabzonspor: Erol Can Çolak, Oğuzhan Yılmaz, Taha Emre, Arda Öztürk, Bican Tibukoğlu, Boran Başkan, Salih Malkaçoğlu, Alihan Erdoğan, Yiğit Kemal, Onuralp Çakıroğlu, Abdurrahman Bayram,
Barcelona: Yaakobisshvili, Espart, Kospo, Cuenca, Farre, Junyent, Farinas, Diarra, Pradas, Alba, Hernandez