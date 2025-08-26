Lefkoşa’da polis ekipleri tarafından 25 yaşındaki Joewee F Koudıou’nun tasarrufunda, satışa hazır paketler halinde toplam 25 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde buldu.

“Kanunsuz hintkeneviri alma ve tasarruf ”suçlarından tutuklanan Joewee F Koudıou dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemede olguları aktardı.

Polis, 24 Ağustos 2025 tarihinde Lefkoşa’da, Cürümleri Önleme Şubesi ile Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli polis ekipleri tarafından; zanlının tasarrufunda satışa hazır vaziyette 39 ayrı foil kağıdı parçalarına sarılı toplam yaklaşık 25 Gram ağırlığında Hint Keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını kaydetti.

Polis, ele geçirilen maddenin analize gönderileceğini, alınacak ifadeler olduğunu, zanlının uyuşturucu maddeyi nereden temin ettiğinin araştırılacağını söyledi. Polis memuru, zanlının soruşturma amaçlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.