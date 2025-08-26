Lefkoşa’da üçü ağır toplam 8 kişinin yaralandığı trafik kazasıyla ilgili tutuklanan zanlı Can Avşar, dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Polis, 19 Ağustos 2025 tarihinde, saat 20:00 sıralarında, Lefkoşa’da Akasya sokak üzerinde, 41 yaşındaki Yeşim Avcı’nın yönetimindeki YY 345 plakalı salon araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada Şehit Ecvet Yusuf Caddesi kavşağına geldiğinde, dikkatsiz şekilde anayola giriş yaparak yolun karşısında bulunan Şehit Hüsnü Mustafa Sokağa giriş yapmak için düz devam ettiği sırada, solundan dikkatsiz şekilde seyreden ve kavşağa geldiğinde süratini salim raddeye indirmeyen 36 yaşındaki Can Avşar yönetimindeki ZD 809 plakalı salon araçla çarpıştıklarını anlattı

Polis, çarpışmanın etkisiyle kontrolsüz şekilde savrulan YY 345 plakalı aracın, kaldırım üzerine çıkarak bir işyerinin duvarı ile cam vitrinine de çarptığını kaydetti.

Polis, kaza sonucu YY 345 plakalı araç sürücüsü Yeşim Avcı ile araçta yolcu olarak bulunan 4 yaşındaki Masal Demirtaş, 11 yaşındaki Murat Demirtaş, 14 yaşındaki Elif Demirtaş, 15 yaşındaki Ada Demirtaş, 26 yaşındaki Melek Demirtaş ve ZD 809 plakalı araç sürücüsü Can Avşar ile araçta yolcu olarak bulunan 28 yaşındaki Yıldırım Şimşek’in yaralandığını kaydetti.

Polis, yaralılardan Melek Demirtaş’ın kafa travması nedeniyle yoğun bakımda, Masal, Murat ve Elif Demirtaş ise kafa travması ve beyin kanaması teşhisiyle çocuk yoğun bakım servisinde tedavi altına alındığını açıkladı. Polis, Ada Demirtaş’ın kalça kırığı nedeniyle ortopedi servisinde, Yeşim Avcı’nın karaciğer yırtığı, omurilik ve kaburga kırığı nedeniyle cerrahi serviste, Can Avşar ile Yıldırım Şimşek’in ise acil serviste tedavi altına alındıklarını kaydetti. Polis, Can Avşar’ın tedavisi bittikten sonra taburcu edildiğini, akabinde tutuklandığını kaydetti.

Polis memuru, kaza sonucu ayrıca ZD 809 plakalı araca 450 bin TL, YY 345 plakalı araca 400 bin TL ve konu işyerine 70 bin TL hasar oluştuğunu mahkemeye aktardı.

Polis, Melek Demirtaş’ın tedavisinin sürdüğünü, durumunun iyi olduğunu ancak Murat Demirtaş’ın ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğünü söyledi. Polis, diğer tüm yaralıların ise taburcu edildiğini açıkladı.

Polis, yapılan soruşturma sonucu aracın sigortasının zanlı adına olmadığının tespit edildiğini, bu nedenle sigorta kapsamaksızın araç kullanma suçu da oluştuğunu kaydetti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, zanlının teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 30 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 600’er bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Bu arada tedavisi tamamlanan Yeşim Avcı da teminat duruşmasına çıkarıldı. Polis, kazanın olgularını aktardıktan sonra zanlının dikkatsiz sürüş, anayolda seyreden araçlara öncelik hakkı vermememe, trafik levha ve işaretlerine uymama suçlarından teminata bağlanmasını talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlı Avcı’nın da 30 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 600’er bin TL nakit teminat yatırması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.