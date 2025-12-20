Standard Eurobarometer 104 kapsamında hazırlanan Kıbrıs Türk Toplumu Raporu, 19 Aralık 2025 tarihinde Lefkoşa’da kamuoyuyla paylaşıldı. Rapor, 9–29 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarını içeriyor.

Araştırma, Avrupa Birliği’ne üye 27 ülkede yaşayan vatandaşların yanı sıra aday ve olası aday ülkelerde (Ukrayna hariç) ve İngiltere’de yaşayan bireylerin görüşlerini kapsayan Eurobarometer çalışmasının Kıbrıs Türk toplumuna ilişkin bölümünü oluşturdu. Kıbrıs Türk toplumu için saha çalışması, Verian Grup adına Lipa Consultancy tarafından yürütüldü. Araştırma, 15 yaş ve üzeri 500 kişiyle yüz yüze görüşmelerle gerçekleştirildi.

Rapora göre Kıbrıs Türk toplumunda yaşamdan memnuniyet oranı yüzde 84 olarak ölçüldü. Bu oran, bir önceki döneme göre 3 puanlık artışa işaret ederken, yüzde 86 olan AB ortalamasının 2 puan gerisinde kaldı.

Araştırmada “ülkede işler iyi yönde mi, kötü yönde mi ilerliyor” sorusuna verilen yanıtlar ise önceki yıla kıyasla daha iyimser bir tablo ortaya koydu. Kıbrıs Türk toplumundaki bireylerin yüzde 73’ü işlerin iyi yönde ilerlediğini, yüzde 26’sı ise kötü yönde ilerlediğini ifade etti. 2024 yılında bu oran tersine dönmüş ve katılımcıların yüzde 79’u işlerin kötüye gittiğini belirtmişti.

Toplumun en önemli sorunları arasında yüzde 35 ile sağlık ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 33 ile fiyatların yükselmesi, enflasyon ve hayat pahalılığı izledi. Uzun süredir üst sıralarda yer almayan “Kıbrıs konusu” ise yüzde 31 oranıyla üçüncü sırada yer aldı.

Avrupa Birliği’nin karşı karşıya olduğu en önemli sorunlar sorulduğunda, Kıbrıs Türk toplumundaki katılımcıların yanıtları “göç” (yüzde 28) ve “Ukrayna’daki savaş” (yüzde 21) seçeneklerinde yoğunlaştı.

Araştırmada, “Avrupa Birliği mevzuatının tam olarak Kıbrıs Türk toplumuna uygulanmasının iyi mi kötü mü olduğu” sorusu da değerlendirildi. 2025 yılında yapılan iki dalga Eurobarometer araştırmasına göre, Kıbrıs Türk toplumunun yüzde 57’si AB mevzuatının tam uygulanmasının “iyi bir şey” olduğuna inanıyor. Bu oran 2024’te yüzde 47 olarak ölçülmüştü. Aynı dönemde AB’ye güven düzeyi 11 puan artarak yüzde 59’a yükseldi.

Demokrasi algısına ilişkin bulgulara göre, Kıbrıs Türk toplumunun yüzde 58’i demokrasinin işleyişinden memnun, yüzde 42’si ise memnun değil. AB27 ortalamasında bu oranlar yüzde 54 memnuniyet ve yüzde 45 memnuniyetsizlik olarak kaydedildi.

Medya güvenilirliğine ilişkin sonuçlarda, Kıbrıs Türk toplumunun en çok güvendiği medya mecraları yüzde 54 televizyon kanalları, yüzde 54 yazılı basın, yüzde 49 sosyal ağlar, yüzde 45 web siteleri ve yüzde 39 radyo olarak sıralandı.

“Kıbrıs Türk toplumu medyası güvenilir bilgi sunar” ifadesine verilen yanıtlar incelendiğinde, yüzde 63 “evet kesinlikle/evet bir nebze”, yüzde 37 ise “hayır pek değil/hayır hiç” şeklinde görüş bildirdi.

Öte yandan, Kıbrıs Türk medyasının ticari ve siyasi baskılardan arınmış bilgi sunduğu yönündeki değerlendirmelerde, yüzde 52–54 oranlarıyla “hayır pek değil/hayır hiç” yanıtlarının öne çıktığı raporda yer aldı.