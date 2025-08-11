Köyde yaşayanların kent merkezine günün belli saatlerinde daha rahat gidip gelebilmelerini, şehir içindeki toplu taşıma sisteminin ise çok daha erişilebilir olmasını sağlamak amacıyla hazırlanan “KKTC Toplu Taşıma Master Planı”nın önümüzdeki üç ay sonunda uygulamaya konması hedefleniyor.

Sektör temsilcilerinin görüşlerinin alınması aşaması tamamlanan yeni plana göre, elektronik ücret toplama sistemi getirilecek toplu taşımacılık her bölgede kurulacak kooperatifle yürütülecek. Toplu taşıma araçlarına 0-5 yaş sınırlaması ve sağ direksiyon şartı öngörülüyor. Yaş sınırlamasına kademeli bir geçiş ve kurulacak kooperatif işletim sistemiyle hibe ya da kredi yöntemiyle araç yenilemeye ekonomik kolaylıklar planlanıyor.

Üniversitelerin toplu taşıma hizmetinden çekilmesi; Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü ilkokullar hariç, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yeni toplu taşımacılık sisteminde oluşturulacak kartlı sistemle taşınması hedefleniyor.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile Düzce Belediyesi arasında Mayıs 2023'te imzalanan işbirliği protokolü çerçevesinde hazırlanan “KKTC Toplu Taşıma Master Planı”nda veri toplama ve konuyla ilgili tarafların görüşlerin alınması aşamaları tamamlandı.

Düzce Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Ilıcalı, master planında bugüne kadar yapılan çalışmalar, KKTC’nin toplu taşıma yapısı, sorunları ve master planda hedeflenen çözüm önerileri hakkında Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Düzce Belediyesi tarafından projenin hazırlanmasıyla ilgili görevlendirilen Bekir Ilıcalı, Türkiye’de 40’a yakın şehirde toplu taşımacılık konusunda çalışma yaptığını ve Mayıs 2023 itibarıyla da KKTC’de toplu taşıma master planının çalışmalarına başladıklarını kaydetti.

Projenin ilk aşamasının mevcut verilerin toplanması olduğunu işaret eden Ilıcalı, bu kapsamda şehirlerin çekim noktaları, mevcut toplu taşıma yerleri, eğitim taşımacılığı, üniversitelerin yürüttüğü taşımacılık, şehirlerin imar planları gibi konularda veri topladıklarını söyledi.

Ilıcalı, daha sonra Mayıs ve Ekim aylarında iki bölümlü bir saha çalışması yaptıklarını, burada yaklaşık 30 kişilik ekiplerle üçer hafta boyunca hem üniversitelerde, hem de serbest toplu taşımacılıkta her durakta kaç yolcunun inip-bindiği, hangi güzergahların, hangi saatlerde kullanıldığı gibi konularda veri toplandığını dile getirdi.

Tüm bu çalışmalar sonucunda ülkenin toplu taşıma yapısı, sorunları ve potansiyeli hakkında bilgi edindiklerini anlatan Ilıcalı, bu sayede ülkede toplu taşımacılığa dair nasıl bir sitem kurulması gerektiği ve bunun için yapılması gerekenleri saptadıklarını anlattı.

Bekir Ilıcalı, ülkedeki mevcut araçların çok önemli bir kısmının toplu taşıma standartlarının dışında kaldıklarını da dile getirerek, “Elinde 50 yaşında olan araç var. 50 yaşındaki araçla toplu taşıma hizmeti yapmayı düşünmüyoruz, araç sıfır-beş yaş arasında olmalı.” dedi.

Yaş sınırlamasına kademeli bir geçiş yapılabileceğini, örneğin maksimum on yaşına kadar olan araçları sistem içinde tutabileceklerini söyleyen Ilıcalı, “Bunların değişimi için üç yıl süre verebiliriz. Diğer tarafta kooperatif işletim sistemi kurduğumuz zaman bunların hibe alma, kredi alma gibi durumları ortaya çıkacaktır.” şeklinde konuştu.

“Bu ülkenin çocuklarının yanan otobüslerde, devrilen otobüslerde seyahat etmesi bizim ağrımıza gidiyor.” diyen Ilıcalı, araçlarda yaş şartının önemini işaret etti.

Proje aşamasında sona geldiklerini vurgulayan Ilıcalı, önümüzdeki üç ay içerisinde projenin artık son halini verip, uygulamaya hazır hale gelmesini beklediklerini kaydetti.

Ilıcalı konuşmasında, projenin Kuzey Kıbrıs şartlarına uygun olarak hazırlandığını da belirterek, çalışmada buradaki nüfus sayısı göz önünde bulundurularak yapıldığını, ülkenin sıcak bir yer olması nedeniyle planlamada insanların daha az yürümesini öngördüklerini, üniversite taşımacılığı ya da Eğitim Bakanlığı’nın üstlendiği taşımacılığı dâhil ederek değerlendirmede bulunduklarını ifade etti.