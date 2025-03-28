Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen 23. Üniversite Spor Oyunları kapsamında organize edilen Tolga Kınacı Futsal Şampiyonası tamamlandı.

Atatürk Spor Salonu’nda hafta boyunca devam eden ve Türkiye Futbol Federasyonu Mersin ili futsal hakemlerinin yönettiği karşılaşmalar sonunda kadınlarda şampiyon, finalde Girne Amerikan Üniversitesi’ni (GAÜ) mağlup eden Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) oldu.

Kadınlar finalinde GAÜ ile YDÜ takımları karşı karşıya geldi. İlk yarısı 1-0 GAÜ üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmanın ikinci yarısında YDÜ bulduğu gollerle maçı 4-1 kazanarak Tolga Kınacı Futsal Şampiyonası’nın şampiyonu oldu.

Kadınlar üçüncülük maçında Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi’ni (KSTÜ) 3-0 yenen Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ile erkekler üçüncülük maçında Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Kuzey Kıbrıs Kampüsü’ne 5-0’lık üstünlük sağlayan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) üçüncü olma başarısı gösterdi. Karşılaşmaların ardından düzenlenen törenle takımlara madalyaları yetkililer ve Tolga Kınacı’nın babası Ahmet Kınacı tarafından takdim edildi.