KKTC’de eski malı bulunan Rumlara kullanım kayıplarının tazmin edilmesi amacıyla kurulması öngörülen “Ulusal Fon” yasa teklifi Rum Meclisi “Göçmenler” Komitesi’nin dünkü toplantısında ele alındı. DİSİ'nin hazırladığı ve komitede tam destek alan fondan, Taşınmaz Mal Komisyonu'na başvuranlar yararlanamayacak.

Alithia’nın haberine göre "Göçmenler" Komitesi Başkanı Nikos Kettiros, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada “İşgal Altındaki Mülklerin Kullanım Kaybı Tazmini Ulusal Fonu” kurulması yasa teklifiyle “gençlerin, mülkleriyle yeniden bağ kurmasının" hedeflendiğini söyledi. Kettiros, KKTC’de kurulu Taşınmaz Mal Komisyonu’na (TMK) başvuranların bu fondan yararlanmaya “hak sahibi olmayacağını” vurguladı.

Kettiros, seçim programlarında olmasına rağmen daha önceki Rum yönetimi başkanları tarafından hayata geçirilmeyen “Ulusal Fon” konusunun komitenin bütün üyelerinden ve davetlilerden destek bulduğunu kaydetti.

Nikos Kettiros, konunun “Göçmenler” Komitesi’nin ilk toplantısında görüşülmesindeki amacın, kısa sürede yasayı hazırlayıp, genel seçimler ve başkanlık seçimleri öncesinde tamamlayarak “göçmenler” konusunun istismar ediliyor olduğu kuşkusu yaratmamak olduğunu belirtti.

DİSİ Milletvekili Rita Theodoru Superman, fonla, KKTC’de malı bulunan Rumların, kendi ülkeleri ve Avrupa’da ikinci sınıf vatandaş konumunda olmaları nedeniyle “51 yıldır yaşadıkları haksızlığın giderilmesinin" hedeflendiğini savundu.

Konunun bir “ulusal, adalet ve etik meselesi olduğunu” öne süren Superman, Rum yönetiminin ekonomisinin şu anda böyle bir fon kurmaya elverdiğini belirterek, Hristodulidis hükümetinden iş birliği ve rıza istediklerini kaydetti.

DİKO Milletvekili Zaharias Kulias ise teklifin partiler tarafından destekleniyor olmasını olumlu bulduğunu belirterek, Hristodulidis hükümetinin bu yeni kuruma destek vermesini beklediğini söyledi.

DİSİ Milletvekili Nikos Yeorgiu, kullanım kayıplarının tazmin edilmesinin “işgal altındaki vatan” diye tabir ettiği KKTC ile ilgili “anıyı ve talebi canlı tutarak, yeni nesli işgal altındaki vatana bağlayacağına” inanç belirtti.