Eren, sosyal medya hesabından "Kıbrıs Sorununa İki Devletli Çözüm" karar önerisinin önceki gün Cumhuriyet Meclis Genel Kurulunda kabul edilmesine ilişkin açıklamada bulundu.



"Defalarca denenen federasyon girişimleri sonuçsuz kalırken, iki devletli çözüm iradesinin resmiyet kazanması, artık geri dönüşü olmayan bir gerçeği ortaya koymuştur." değerlendirmesinde bulunan Eren, bu kararın, bir halkın özgürlüğünü, onurunu ve geleceğini kendi elleriyle inşa etme azminin ifadesi olduğunu vurguladı.



Eren, “Özgürlüğü uğruna verilen mücadelenin, yıllarca süren direnişin ve ambargolar altında korunan kimliğin bugüne taşınmış en güçlü yansımasıdır. Bu iradeye öncülük eden tüm milletvekilleri, Kıbrıs Türk halkının on yıllara yayılan mücadelesini ve haklı davasını, gelecek nesillere taşınacak kalıcı bir irade beyanına dönüştürmüştür." dedi.