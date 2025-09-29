Kıbrıs Türk Telekomünikasyon Dairesi Çalışanları Sendikası (Tel-Sen), yarın Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na gideceğini duyurdu.

“Telefon Dairesi üzerinde gizli saklı protokoller yürütülemeyeceğini” belirten Sendika, “Bakanlığa girilecek, yazılı ve sözlü açıklama alıncaya kadar da oradan ayrılmayacağız” diyerek, protokolün sendika ve kamuoyu ile paylaşılmasını talep etti.

Tel-Yönetim Kurulu imzasıyla yapılan açıklamada, Bayındırlık Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın, protokol bitme aşasına gelince, “Tel-Sen başta olmak üzere kamuoyu ile paylaşılacak” sözü verdiği kaydedilerek, imzaların atıldığı yönünde bilgiler dolaştığına dikkat çekildi.

Sendikanın imzalar atılmadan haberinin olması gerektiği belirtilen açıklamada, Telefon Dairesi’ne ne olacağının net bir şekilde açıklanması istendi.

“Bizi kışkırtmayın, Türk Telekom ile kavga ettirmeyin. Yıllardır stratejik iş birliği içinde sürdürdüğümüz bu yapının, gizli saklı işleriniz yüzünden bozulmasına izin vermeyeceğiz” denilen açıklamada, “Verilen sözler tutulmadıkça, şeffaflık sağlanmadıkça kavga Türk Telekom ile değil, doğrudan sizinle olacaktır” ifadesine yer verildi.

Gizli saklı yürütülen her işin “kirli iş” olduğu savunulan açıklamada, Tel-Sen’in, hukukçuları ile birlikte sürecin takipçisi olacağı ve her türlü yargı yolunu çekinmeden işleteceği kaydedildi.

Sendika açıklamasında, yarın Bakanlık önünde başlatılacak eylemi, şubelerdeki uyarı grevlerinin takip edeceği ve bunların süresiz grevlere dönüşeceği belirtildi.