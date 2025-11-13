KTAMS, Cengiz Topel Hastanesi’ndeki “idari ve yönetsel sıkıntılara” dikkat çekti
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 42’nci kuruluş yıldönümü kutlamaları kapsamında, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın muharip unsurlarından TCG Gür Denizaltısı (S-357), TCG Mızrak Hücumbotu (P-332), TCG Tufan Hücumbotu (P-333) ve TCG Gökçeada Fırkateyni (F-494) KKTC’de liman ziyareti yapacak.

GKK Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, 15 Kasım Cumartesi günü saat 14.00–17.00 arasında TCG Gür Denizaltısı (S-357) ve TCG Mızrak Hücumbotu (P-332) Girne Turizm Limanı’nda, TCG Tufan Hücumbotu (P-333) ve TCG Gökçeada Fırkateyni (F-494) ise Gazimağusa Ticari Limanı’nda halkın ziyaretine açılacak.