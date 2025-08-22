Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye geldi.

Özel uçak DAP-TC ile 16.45 sıralarında Ercan Havaalanı’na gelen Yılmaz’ı, Başbakan Ünal Üstel, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, KTBK Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç , Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, bakanlar, milletvekilleri ve diğer yetkililer karşıladı.

Cevdet Yılmaz, Ercan Havalimanı’nda Başbakan Ünal Üstel ile birlikte basın açıklaması yaptı.

Basın açıklamasının ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ve Başbakan Üstel, hükûmet ortaklarının da katılımıyla Karpaz bölgesindeki köyleri ziyaret edip, vatandaşla buluşacak.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz yarın Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi’nde düzenlenecek E-Devlet Mobil Uygulama Lansmanı'na katılacak.

Yılmaz’ın, ziyaret kapsamında bir dizi temas ve toplantı yapması öngörülüyor.