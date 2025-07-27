Digitürk Kıbrıs BTM 2. Lig 6. Grupta üst sıralarda kalarak finallere gitmeyi hedefleyen Tatlısu Seracılar ile iddiası olmayan Ergazi arasında oynanan maçın galibi konuk Ergazi oldu.

Akova Eray Vudalı Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Fatih Bardakçıoğlu’nun yaptığı karşılaşmanın ilk devresinde Ergazi 1 – 0 öne geçerken Tatlısu Seracılar bulduğu penaltı golüyle ilk devre 1 – 1 tamamlandı.

İkinci devre karşılıklı gollerle geçerken konuk Ergazi sahadan 3 – 2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Tatlısu Seracılar ikinciliği de Yarköy’e kaptırırken, son haftada Yarköy deplasmanına mutlak galibiyet için çıkacak.