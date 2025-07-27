Digitürk Kıbrıs BTM 2. Lig 5. Grup’ta zirve mücadelesi veren Civisil Ardahan konuk ettiği grubun zayıf ekibi Gönendere’yi farklı yendi.

Geçitkale Stadı’nda oynanan ve orta hakemliğini Ali Eren Orçan’ın yaptığı karşılaşmaya tutuk başlayan Civisil-Ardahan takımı ilk devrede 1 – 0 geriye düşmesine karşın ilk devrenin son anlarında bulduğu gollerle devreyi 2 – 1 önde kapattı.

İkinci devreye iyi başlayan Civisil Ardahan genç yeteneği İsmail Osum’un ayağından arka arkaya bulduğu gollerle farkı açtı ve karşılaşmayı 6 – 1 kazanarak gruptan çıkmayı garantiledi.