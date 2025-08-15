Tatar, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği’nin (MÜSİAD) ev sahipliğinde düzenlenen “İki Devletli Çözüm Önerisi ve Mavi Vatan” temalı programa katıldı. Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Tatar, MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir ve dernek üyelerinin katılımıyla MÜSİAD Genel Merkezi’nde yapılan programda Kıbrıs meselesi ve Doğu Akdeniz’deki gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesini uluslararası platformlarda kararlılıkla savunduklarını ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve menfaatlerini koruma konusunda birlikte ve kararlı bir şekilde yoluna devam edeceğini kaydeden Tatar, Kıbrıs Türk halkının, her şartta onurlu duruşunu sürdüreceğini; bağımsızlık, egemenlik ve güvenlikten asla taviz vermeyeceğini vurguladı.

“Bu topraklarda barışın ve istikrarın teminatı, iki devletli çözüme dayalı bir yapının hayata geçirilmesidir.” diye konuşan Tatar, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Doğu Akdeniz’deki haklarımızı korumak, sadece bugünün değil geleceğin meselesidir. Mavi Vatan vizyonu; enerji kaynaklarının adil paylaşımı, deniz yetki alanlarımızın korunması ve bölgesel istikrar için vazgeçilmezdir. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak, bu stratejiden asla geri adım atmayacağız. Şehitlerimize ve gelecek nesillerimize karşı sorumluluğumuz, bu davayı kararlılıkla sürdürmektir.”

Avrupa Birliği’nin, Rum tarafına üyelik vererek Kıbrıs meselesinde adil arabulucu olma vasfını kaybettiğini ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk halkının, yıllardır izolasyonlara maruz bırakıldığını, ekonomik ve siyasi haklarının kısıtlandığını kaydetti.

Bu haksızlıkların son bulmasının, iki halk arasında gerçek anlamda bir barış ortamı sağlanması için zorun olduğunu dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Biz, Türkiye’nin desteğiyle haklı davamızı sürdüreceğiz ve uluslararası arenada sesimizi yükseltmeye devam edeceğiz” dedi.