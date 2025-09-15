Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Tatar, takımın gelecekte şampiyonluk yolunda daha büyük başarılara imza atacağına inanç belirtti.

“Avrupa Şampiyonası’nda büyük bir başarı göstererek ikincilik elde eden Türkiye Basketbol Milli Takımı’nı gönülden kutluyorum.” diyen Tatar, finale kadar gösterilen mücadele, azim ve kararlılığın Türk sporunun ulaştığı seviyeyi ortaya koyduğunu ve tüm Türk dünyasına gurur yaşattığını vurguladı.

Tatar, “Sporcularımızı, teknik heyeti ve emeği geçen herkesi tebrik ediyor, gelecekte şampiyonluk yolunda daha büyük başarılara imza atacaklarına yürekten inanıyorum.” dedi.