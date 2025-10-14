Cinayet Sinyali Veren "Ben Sana Ne Yaparım Bilirim" Tehdidi
Olay, Abdurrezzak Baysal'ın tedavi gördüğü özel hastanenin servis katında yaşandı. Dava, Gaziantep 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ederken, tanık ifadeleri olayın seyrini değiştirdi. Hasta bakıcı Semahat Ö.'nün ifadesine göre, hemşire Aslı Ersoy ile Baysal arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. Baysal'ın tükürmesi üzerine öfkelenen Ersoy'un, "Ben sana ne yapacağımı bilirim şimdi" diyerek tehdit savurduğu ortaya çıktı.
Bu tehdidin hemen ardından Aslı Ersoy'un, başka bir hastanın entübe ilacından 2 cc çekerek, diğer görevli Mustafa Çelik'e "Baysal'a bunu yap" emrini verdiği iddia edildi. Baysal, bu enjeksiyondan beş-altı dakika sonra bilincini kaybetti.
Gizem Çözüldü: İlaç Ölümcül Dozda
Adli Tıp Kurumu raporu, Baysal’ın ölüm nedenini kesinleştirdi: Enjekte edilen ve doktor talimatı bulunmayan kas gevşetici ilaç. Raporda, ölümün ilacın etkisinden kaynaklandığı netleşti.
Yaşananların ardından hemşireler Aslı Ersoy ve Mustafa Çelik hakkında dava açıldı. Aile, olayın peşini bırakmayacaklarını açıklarken, kardeş İpek Baysal, "Abim sadece dizinde kırıktı, bize sabah tabutunu verdiler. Adalet yerini bulana kadar takipçisiyiz" dedi. Mahkeme, dosyayı kesin raporların tamamlanması için 3 Aralık'a erteledi.