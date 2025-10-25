Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman görevi 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’dan devraldı.

Cumhurbaşkanlığı'nda yer alan devir teslim töreni için Cumhurbaşkanlığı'na gelen Tufan Erhürman ve eşi Nilden Bektaş Erhürman'ı, Ersin Tatar ve eşi Sibel Tatar karşıladı. Sibel Tatar, Nilden Erhürman'a buket takdim etti.

Tören kıtasının selamlanması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesi ile sürdü. Ardından Tatar’ın ve Erhürman’ın biyografileri okundu.

Törende 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve 6. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanlığı forsu gönderden indirilerek Erhürman’a takdim edildi, yeni Cumhurbaşkanlığı forsu göndere çekildi.

Tören kıtasının iki cumhurbaşkanı tarafından teftişinin ardından, Cumhurbaşkanı Erhürman, Ersin Tatar’ı uğurladı.