Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi’nde düzenlenen ant içme töreninin ardından Lefkoşa Atatürk Anıtı’na çelenk sundu, anıt özel defterini imzaladı.

Erhürman, anıt özel defterine şöyle yazdı:

“Aziz Mustafa Kemal Atatürk,

Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde en büyük ilham kaynağı olan büyük bir lider olarak; Kıbrıs Türk halkının derin bağlarla ve gönülden bağlı olduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu sıfatınızla, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6. Cumhurbaşkanı olarak huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum.

Türk milletinin kurtuluş mücadelesinde gösterdiğiniz eşsiz liderlik, kurduğunuz Cumhuriyet ve 100 yılı aşkın bir süredir bizlere yol gösteren ilke ve devrimleriniz, yalnızca Türkiye Cumhuriyeti için değil, Kıbrıs Türk halkı için de daima bir rehber olmuştur. Kurucusu olduğunuz Türkiye Cumhuriyeti’nden aldığımız güç ve destekle; halkımızın huzuru, güvenliği ve refahını her şeyin üzerinde tutarak, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesine ulaştırma kararlılığımızı bir kez daha ifade ediyoruz.

Aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz.”

ERHÜRMAN, DR. FAZIL KÜÇÜK’ÜN ANIT MEZARI’NA ÇELENK SUNDU

Öte yandan Erhürman, Kıbrıs Türk Halkının Varoluş ve Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarı’na da çelenk sundu.

Cumhurbaşkanı Erhürman, Anıt Özel Defteri'ne şunları yazdı:

“Aziz Liderimiz Dr. Fazıl Küçük,

Halkımızın en karanlık dönemlerinde, varoluş mücadelesinin öncüsü olarak gösterdiğiniz azim, kararlılık ve önderlik, bugün de bizlere yol göstermeye devam ediyor.

Sizlerin bu kutsal mücadelede sergilediğiniz dirayet, Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve eşitlik uğruna verdiği mücadelenin temel taşlarından biri olmuştur.

Bugün, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 6. Cumhurbaşkanı olarak huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onur ve sorumluluk duyuyorum.

Sizlerin halkımız için ortaya koyduğu kararlılığın ve birlik ruhunun her koşulda sürdürülmesi gerektiğine olan inancımız tamdır.

Kıbrıs Türk halkının dünyada hak ettiği yeri bulduğu, çocuklarımızın geleceğe umutla baktığı, barış, huzur ve refah içinde bir gelecek için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğimizi huzurunuzda bir kez daha ifade etmek isterim.

Sizlerin en zor zamanlarda halkımıza kazandırdığınız birlik, dayanışma ve inanç ruhunun kıymetinin bilinciyle;

Bölünmeden, ayrışmadan, birbirimizi kucaklayarak geleceğe yürümekte kararlıyız.

Aziz hatıranız önünde saygı ve minnetle eğiliyoruz.”

Erhürman, daha sonra Rauf Raif Denktaş’ın Anıt Mezarı’na çelenk sundu.