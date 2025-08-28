TAM PARTİ’den yapılan açıklamaya göre, TAM PARTİ Kurucu Başkanı Serdar Denktaş, yayınladığı video ile tüm halkı TAM PARTİ’nin kuruluşu dolayısıyla düzenlenecek basın toplantısına davet etti. Partinin manifestosunun tanıtılacağı toplantıda, kurucu üyeler de yer alacak.

Denktaş, yayınladığı videoda, Bu yol ezberleri bozan, olmaz denilenleri olduran, geleceği için, ülkesi için, çocukları için büyük bir sorumluluk almaya hazır olanların yolu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti için gailesi olan, dertlenen ama sadece şikayet eden değil, elini taşın altına koyan arkadaşlarımızla toplumsal adalet ve mücadele için kollarımızı sıvadık.” dedi.

TAM PARTİ’nin ülkenin acil çözüm bekleyen sorunlarına öncelik vererek, çözümü için çalışacağını belirten Denktaş, “Gün; önceliklerimizi belirleme günüdür. TAM Parti olarak bizim önceliklerimiz; ülkeden umudunu kesmiş, geleceğini başka yerlerde, başka ülkelerde arayan gençlerimiz, ‘sesim duyulmuyor, bunlar beni dinlemiyor, bunlar beni anlamıyor, bunlar beni temsil etmiyor’ diyen kadınlarımızdır. Emeğinin karşılığını alamayan, alın terinin kıymeti bilinmeyen emekçilerimizdir. Her geçen gün ürettiğinin yerine; bırakın yenisini koymayı, artık 'nasıl üreteceğim diye kara kara düşünen çiftçimizdir, tüccarımızdır, esnafımızdır, sanayicilerimizdir. Bizim önceliğimiz; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sevmiş, vatan bellemiş her ferttir” diye konuştu.