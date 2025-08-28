Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden (KKTC) kadın güreşçiler, tecrübelerinden yararlanmak amacıyla Edirne'deki antrenör ve güreşçilerle çalışma yaptı.

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF), Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve KKTC Güreş Federasyonu işbirliğiyle düzenlenen ve 21 Ağustos'ta başlayan kamp bugün sona eriyor.

Türkiye Gençlik ve Spor Bakanlığı tesislerinde gerçekleştirilen kampa KKTC'den gelen 7 kadın güreşçi ve antrenörleri, Türk meslektaşlarıyla ortak antrenman yapma fırsatı buldu.

KKTC'li güreşçiler, federasyonlarca belirlenecek program kapsamında 2026'da da Edirne'de çalışmalarını sürdürecek. KKTC'den yıl içerisinde iki grup halinde gelen toplam 20 erkek sporcu da Edirne'de onar gün kamp yapmıştı.

- "Kardeşlerimize güreş alanında destek veriyoruz"

TGF Edirne Temsilcisi Şamil Doğu Delen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, KKTC'ye her alanda olduğu gibi güreşte de destek verdiklerini belirterek, "Kardeşlerimize güreş alanında destek oluyoruz." dedi.

Karşılıklı kamplar ve ortak turnuvalarla KKTC'li sporcuların teknik kapasitelerini geliştirmeyi hedeflediklerini vurgulayan Delen, şunları kaydetti:

"Türkiye Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve Kadın Sporculardan Sorumlu Asbaşkan Yasemin Adar'a teşekkür ediyoruz. Göreve geldiğinde kadın sporcularla kamp yapmamızın talimatını verdi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak'ın desteğiyle Edirne'de kampımızı gerçekleştirdik. Hem kültürel kaynaşma oluyor hem de spor anlamında teknik ve taktik bilgiler paylaşılıyor. Bu anlamda da faydalı oluyor kampımız."

- "Türkiye bize destek oluyor"

KKTC Kadın Güreş Milli Takımı Antrenörü ve Karpaz Meslek Lisesi Edebiyat Öğretmeni Perihan Yıldız da 3 oğlunun güreşçi olması dolayısıyla güreşe gönül verdiğini, bu sayede antrenörlüğe başladığını söyledi.

Büyükkonuk İsmet Atlı Güreş Spor Kulübünün de başkanı olduğunu dile getiren Yıldız, "Çocuklarım bu kulüpte güreşe başladı, daha sonra kulübün kapanmaması, çocuklarımın güreşten kopmaması için antrenörlük ve hakemlik belgesi alarak kulübün başına geçtim. Güreşçi yetiştiriyoruz, bu kapsamda Türkiye bize destek oluyor." dedi.

Türkiye ve KKTC arasındaki protokolün çok değerli olduğunu vurgulayan Yıldız, şöyle devam etti:

"Türkiye Cumhuriyeti bize destek veriyor. Kampa gelmemizi sağlayan yetkili kurumlarımıza, başta Taha Akgül ve Yasemin Adar'a çok teşekkür ediyorum. KKTC'de buradaki şartları bulamıyoruz, sağ olsun davet ettiler. Çocuklarımız buradaki şartlarda eğitim alma fırsatı buluyor, bu bizim için çok önemli. Sporumuzun gelişimine katkıda bulunan bir işbirliği yapıyoruz. KKTC Güreş Federasyonu Başkanı Kemal Bayraktar'a da destekleri için teşekkür ediyoruz."

Yıldız, KKTC'de Karpaz bölgesinde kadın güreşini geliştirmek için çalışmalara devam ettiklerini kaydetti.

- "Herkese teşekkür ediyoruz"

14 yaşındaki KKTC'li güreşçi Ayşenur Öztürk de ata sporunu devam ettirmekten gurur duyduğunu söyledi.

Ülkesine şampiyonluklar getirmek istediğini anlatan Öztürk, "KKTC'deki gençlere örnek olmak istiyorum. Burada kendi evimizde gibi hissediyoruz. Bize her zaman destek oldular, herkese teşekkür ediyoruz." dedi.

Güreşci Beyza Ağcabay (17) ve Firdevs Talay (17) da Türkiye'de kamp yapmaktan mutluluk duyduklarını ve KKTC güreşinin sesini dünyada duyurmak için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.