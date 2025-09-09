Yalova Spor Kulübü kulüp başkanı iken Doğan Türk Birliği ile Girne’de oynanan gece maçından dönerken geçirdiği trafik kazası sonucu aramızdan ayrılan Tahsin Mertekçi’nin spor, siyaset ve sosyal kişiliğini simgeleyen heykeli tamamlanarak adını taşıdığı Tahsin Mertekçi Stadı’ndaki yerine montajı yapıldı.

Ülkemiz sporuna ve siyasetine uzun yıllar hizmet eden ve herkes tarafından çok sevilen merhum Tahsin Mertekçi’nin büstünün stada konulması nedeniyle Mertekçi ailesi hizmeti geçen herkese teşekkür etti.