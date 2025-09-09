Birinci Lig’e iddialı bir kadroyla girmeye hazırlanan Göçmenköy Spor Kulübü, transfer döneminin son gününde de önemli hamleler yaptı.

Kulüp, Küçük Kaymaklı’dan deneyimli orta saha oyuncusu Tugrul Çiftçioğlu (Melo)’nu transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. Tugrul Çiftçioğlu, Göçmenköy antrenörü Ali Yurdal eşliğinde, Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu’nda resmi imzayı atarak yeni takımıyla sözleşme imzaladı.

Geçtiğimiz sezon Küçük Kaymaklı’nın Süper Lig’e yükselmesinde orta sahadaki performansı ve istikrarıyla dikkat çeken Tugrul Çiftçioğlu, yeni sezonda Göçmenköy’ün başarısına katkı sağlamayı hedefliyor.

Öte yandan Göçmenköy Kulübü Dumlupınar forması giyen tecrübeli kaleci Oğuz Doşar’ı da kadrosuna dahil etti.