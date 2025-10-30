Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Basketbol Federasyonu organizasyonunda oynanan genç kadınlar liglerinde Çarşamba akşamı iki karşılaşma oynandı. Damdelen Petrol U16 Kadın Ligi ve Kılıf & Kılıf U18 Kadın Ligi maçlarında seyirciler, genç basketbolcuların üstün performanslarına tanıklık etti.

Güzelyurt Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu’nda oynanan Damdelen Petrol U16 Kadın Ligi karşılaşmasında Levent Spor, rakibi Actlanders karşısında baştan sona üstün bir oyun sergileyerek sahadan 83-20 galip ayrıldı. Levent Spor’un genç oyuncuları, hızlı hücumları ve etkili savunmasıyla izleyenlerden alkış aldı.

Günün bir diğer mücadelesi ise Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda oynandı. Kılıf & Kılıf U18 Kadın Ligi kapsamında sahne alan Akdeniz Spor Birliği, Fastbreak karşısında etkileyici bir performans ortaya koydu ve parkeden 101-18’lik net bir galibiyetle ayrıldı.