Konya'da 15-17 Ağustos 2025 tarihleri arasında düzenlenen Konya İllerarası Okçuluk Yarışması'nda ülkemizden Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü, Eşe Spor Akademisi, Kantara Spor Derneği ve Lefke Avcılık ve Atıcılık Birliği de katıldı.

Organizasyonda yarışan Baf Ülkü Yurdu Spor Kulübü sporcusu Mustafa Soygazi olimpik yay büyükler kategorisinde 2'ncilik elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

Okçuluk Federasyonu tarafından açıklamada yarışmada başarılı bir sonuç alan Mustafa Soygazi tebrik edilirken, turnuvada emeği geçen herkese teşekkür edildi.