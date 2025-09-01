Dalkan, 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yayımladığını mesajda, “1 Eylül Dünya Barış Günü’nde, adamızda, Filistin’de, Ukrayna’da, Asya’da, tüm dünyada barışın ve özgürlüğün hâkim olduğu bir gelecek umuduyla Dünya Barış Gününü kutluyoruz” dedi.

Gazze’de hayatını kaybeden masum insanlar, yıkılan okul ve hastaneler, savaşın en ağır yükünü taşıyan çocukların vicdanları derin bir şekilde yaraladığını ancak insanlığın bu durumu sadece izlediğini kaydeden Dalkan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Biz hekimler, yaşamı korumayı, acıyı azaltmayı ve umudu yeşertmeyi meslek yeminimiz olarak kabul ettik. Bu nedenle savaşın ve şiddetin her türlüsünü reddedip, barışın insanlık için tek yol olduğuna inanırız. Tüm halkları; savaşların yol açtığı acıları sonlandırmak, barış, özgürlük ve adalet içinde bir dünya kurmak için el ele vermeye, barış için sesini yükseltmeye çağırırız”



