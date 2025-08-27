33 ayrı sabıkasından 15’i uyuşturucu suçu olan, bugüne kadar birçok kez uyuşturucudan yakalanan ve hapis yatıp çıkan Ersan Tarım yine uyuşturucudan yakalandı.

Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü Ekipleri tarafından, Alayköy’de önceki akşam gerçekleştirilen Zula Operasyonu kapsamında bir ikametgahta yapılan aramada, toplam 250 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, MDMA türü uyuşturucu madde içerdiğine inanılan toplam 447 adet hap ve üzerlerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas terazi ile 3 adet sigara izmariti ele geçirildi.

Operasyon kapsamında Ersan Tarım zanlı olarak tutuklandı. Tarım dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru olayla ilgili olguları aktardı.

Polis, 25 Ağustos 2025 tarihinde zanlının tasarrufunda uyuşturucu olduğuna ve satışını yaptığına dair ihbar üzerine operasyon düzenlediklerini söyledi. Polis, aynı gün zanlının Alayköy’deki ikametgahına gidilerek, arama yapıldığını belirtti.

Polis, yapılan aramada 240 gram sentetik cannabionid türü olduğuna inanılan uyuşturucu madde ve 447 adet MDMA türü uyuşturucu olduğuna inanılan haplar bulunarak, emare alındığını kaydetti. Polis memuru, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, ifadesinde hapları ve uyuşturucunun bir miktarını telegram üzerinden irtibat kurduğu şahıs aracılığıyla Güney Kıbrıs’tan ithal ettiğini, KKTC’de bir konumdan aldığını, uyuşturucuların bedeli olan 2 bin 500 doları da aynı konuma bıraktığını söylediğini aktardı. Polis, zanlının 19 Ağustos tarihinde de aynı yöntemle 580 euroya uyuşturucu temin ettiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis memuru, zanlının hapları tanesi 500, sentetik cannabionidi ise gramı bin liradan satacağını söylediğini açıkladı. Soruşturmanın devam ettiğini, ele geçirilen maddelerin analize gönderileceğini kaydeden polis, 3 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.