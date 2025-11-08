Aksa Futbol Liglerinde 8. Hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla başlayacak.

Süper Lig’de geçtiğimiz haftalarda gece maçları nedeniyle Cuma ve Pazartesi akşamları da maç oynanmasına karşın bu hafta gece maçları oynanamayacak.

Lig lideri Doğan Türk Birliği Pazar günü Lefkoşa’da geçtiğimiz hafta Gençlik Gücü’nü liderlik koltuğundan indiren Yenicami’ye konuk olurken, takipçilerinden Cihangir, zorlu Lefke, Gençlik Gücü ise Esentepe deplasmanına konuk olacaklar. Üst sıraları zorlayan Dumlupınar ise bölge derbisinde Mormenekşe’yi ağırlayacak.

Süper Ligde bugün alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Gönyeli evinde MTG’yi ağırlarken, ligin dibine demir atan takımlardan Yeniboğaziçi, haftalardır kazanmayan Yeşilova’yı konuk edecek. Ligin puansız tek takımı Mesarya ise geçtiğimiz hafta ilk galibiyetini alan Karşıyaka’yı ağırlayacak.

Ligde bu hafta Lefkoşa derbisinde K.Kaymaklı ile Çetinkaya kozlarını paylaşacak.

BİRİNCİ LİG’DE ZİRVE KAPIŞMASI

Aksa 1. Ligin 8. Haftasında lider Baf Ülkü Yurdu alt sıralardan uzaklaşmak isteyen Maraş’ı ağırlarken, takipçisi A. Kozanköy üst sıraları zorlayan Düzkaya’yı konuk edecek.Aslanköy ise son iki haftanın galibi S. Geçitkale’ye konuk olacak.

Aksa Futbol Liglerinde 8. Hafta programı ve hakemleri şöyle:

AKSA Süper Lig

8 KASIM CUMARTESİ (SAAT 14.00)

Gönyeli Stadı: Gönyeli – Mağusa T. Gücü (Osman Özpaşa)

Osman E. Mehmet Stadı: Yeniboğaziçi – A. Yeşilova (Zekai Töre)

Şht. H. Ruso Stadı: K.Kaymaklı – Çetinkaya (Kerem Eran)

Hasan Onalt Stadı: Mesarya - Karşıyaka (Hüseyin Eyyüpler:

9 KASIM PAZAR (SAAT 14.00)

Atatürk Stadı: Yenicami – Doğan T. Birliği (Burak Mandıralı)

Esentepe Erdal Barut Stadı: Esentepe – C. B. Gençlik Gücü (Tufan Çerçioğlu)

Lefke 16 Ağustos Stadı: Lefke – Cihangir (Evren Karademir)

G.Mağusa Dr. F. Küçük Stadı: Dumlupınar - Mormenekşe (Ali Özer)

AKSA Birinci Lig

8 KASIM CUMARTESİ (SAAT 14.00)

Mete Adanır Stadı: Türk Ocağı – Binatlı (Abdullah Genç)

R. R. Denktaş Stadı: A. Kozanköy – Düzkaya (Utku Hamamcıoğlu)

Emre Genç Stadı: K. Karadeniz 61 – DND L. G. Birliği (Şahin Coşkun)

Bostancı Tahsin Mertekçi Stadı: Yalova - Lapta (Mustafa Öztugay)

9 KASIM PAZAR (SAAT 14.00)

Şht. H. Ruso Stadı: Hamitköy – Göçmenköy (Turgay Misk)

Üner Berkalp Stadı: Baf Ülkü Yurdu – Maraş (Fehim Dayı)

Geçitkale Stadı: S. Geçitkale – Aslanköy (İsmail Ercan)

M. Üçöz Stadı: M. H. Yılmazköy - Değirmenlik (Şakir Azizoğlu)