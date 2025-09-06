Ülkemizde yasa dışı olarak ikamet eden yabancı uyruklu şahıslara yönelik farklı bölgelerde gerçekleştirilen denetimlerde yasal statüleri olmadığı tespit edilerek tutuklanan Nijerya, Türkmenistan ve Bangladeş uyruklu toplam 9 kaçak dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne bağlı Muhaceret Şubesi'nde yapılan bir kontrolde, Nijerya uyruklu Princess Sophia Stephan ve 2 yaşındaki kızı ülkede yasa dışı olarak ikamet ettikleri ortaya çıktı. Princess Sophia Stephan'ın 1009 gündür kaçak olduğu belirlendi. Tutuklanan zanlı ve 2 yaşındaki kızı deport işlemleri tamamlanana kadar Yıldız Öğrenci yurdunda gözetim altında tutuluyor.

Lefkoşa Polis Müdürlüğü'ne gelerek ülkesine dönmek istediğini belirterek başvuran Türkmenistan uyruklu Yagshymurat Kurdov'un yapılan kontrollerde 430 gündür kaçak olduğu tespit edildi. Gönyeli'de bir apartmandan gelen ses şikâyeti üzerine harekete geçen polis ekipleri, yasa dışı olarak ikamet eden 6 Bangladeşli erkeği tespit etti. Gözaltına alınanlar arasında en uzun süredir kaçak olan Anıl Masud'un 466 gün, MD Emon Hossain'in 424 gün, MD Abdulla Al Mamun'un 306 gün, MD Mehedi Hasan Samrat'ın 155 gün, MD Juwel Miah ve MD Sojeb Mir'in ise 136'şar gün boyunca izinsiz ikamet ettikleri belirlendi.

Yakalanan tüm şahıslar, "KKTC'de ikamet izinsiz bulunmak" suçundan mahkemeye çıkarıldı. Mahkemede şahadet veren polisler, zanlıların bu süre zarfında herhangi bir suça karışıp karışmadıklarının araştırılacağını ve ihraç işlemlerinin başlatıldığını belirterek soruşturmanın sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi ve zanlıların aynı suçu tekrar işlememesi için 7 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmalarına emir verdi.