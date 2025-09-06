Lefkoşa’da meydana gelen mülke tecavüz suçundan tutuklanan Serkan Servet dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis memuru mahkemeye olguları aktardı.

Polis, zanlının 4 Eylül 2025 tarihinde eşyalarını alacağı gerekçesiyle eski kız arkadaşının Lefkoşa’daki evine izinsiz olarak gidip, bahçe kapısından içeri girerek, mülke tecavüz suçu işlediğini söyledi. Polis, zanlının benzer suçlardan askıda davası olduğunu ayrıca da bir davadan da suçlu bulunup mahkûm edildiğini söyledi. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının ülkede çalışma izniyle bulunduğunu belirterek, uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının yurt dışına çıkışının yasaklanmasına, haftada bir gün ispat-ı vücut yapmasına, 20 bin TL nakit teminat yatırmasına ve iki kefilin 500’er bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

Zanlının 2025 yılı Haziran ayında Lefkoşa Kaza mahkemesi huzurunda yargılanıp 50 Bin TL para cezası ve 5 yıl boyunca sulh ve sükûnu koruyacağına dair kefalet senedi imzalamaya mahkûm edildiği öğrenildi.