Güney Kıbrıs’ta tutuklu bulunan Simon Aykut’un davası dün yeniden görüşüldü. Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Simon Aykut’un tutukluluğunun devamına karar verdi.

Dün sabah güney Lefkoşa'da 3 yargıcın hazır bulunduğu duruşmada ayrıca, mahkeme bu davayı görüşme yetkisinin olmadığı iddiasını da reddetti.

Güneydeki Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşması sonrasında polis aracına bindirilirken Gazeteci Serhat İncirli'ye seslenen Simon Aykut “Söyleyin Ersin Tatar’a, beni unuttunuz” diye haykırdı. Mahkeme çıkışında gazetecilere kısaca konuşan Aykut, “Söyleyin Ersin Tatar’a beni unuttunuz. Siz de medya olarak beni İsrailli olarak görüyorsunuz, öyle lanse ediyorsunuz. Ben KKTC yurttaşıyım. Israrla beni İsrailli beni gösteriyorsunuz. Bana izin verdiler ve ben geldim” dedi.

İskele bölgesindeki yatırımları ile dikkat çeken Simon Aykut, Kıbrıslı Rum malları üzerine inşaat yapıp sattığı gerekçesi ile Güney Kıbrıs'ta tutuklanmıştı.

Kuzeydeki taşınmaz malların satışını gerçekleştirdiği gerekçesiyle Güney Kıbrıs'ta tutuklu bulunan Simon Aykut, Türkiye ve KKTC yetkililerine seslenerek sağlık ve güvenlik sorunlarına dikkat çekmişti.

Aykut, "Rum tarafında unutuldum ve ölüme terk edildim" demişti.