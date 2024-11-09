Gönyeli’de meydana gelen “Kanunsuz Uyuşturucu Madde (Sentetik Cannabinoid) Alma ve Tasarruf” suçlarından tutuklanan Arthur Mawunga dün yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Polis, 4 Kasım 2024 tarihinde saat 18:30 raddelerinde, polis ekibi tarafından Gönyeli'de araç içerisinde tespit edilen zanlı Arthur Mawunga’nın polisi görmesi üzerine araçtan inerek koşarak kaçtığını ve bir apartman arkasına tasarrufundaki çantayı attığı sırada makul güç kullanılarak tutuklandığını söyledi. Polis akabinde zanlının atmış olduğu çanta içerisinde yapılan aramada yaklaşık 4 gram Sentetik Cannabinoid türü uyuşturucu bulunduğunu belirtti. Polis, Arthur Mawunga’nın satışa hazır 24 paket uyuşturucu meselesiyle de bağlantısı olduğunu belirtti. Soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlının 7 gün daha tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç, zanlının soruşturma maksatlı, 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.