Av daha fazla telef olmadan 2 yıllığına hemen kapatılmalı.

Cikla avı 2 hafta verilmeli.

Üveyik avını hiç açmamalı

Av gününü saat 6 başlatıp

Saat 13.00 de bitirilmeli

Her tepede bir araba olmaması için caydırıcı tedbirler alınmalı.

En fazla 2 köpek ile ava gidilmeli

(Enver Sedat Simavi)

Ülkemizde avcılık derhal kaldırılsın. Uzakta ayrı bir park yapılabilir, isteyen gitsin orada yürüyüş yapsın ava gider gibi; avlanmasın. Avcıların da zaten atış alanları vardır, sabit hedeflere zaten atış yapıyorlar. ***Bir vatandaş olarak av istemiyorum. Doğamıza, hayvanlara yapılan bir nevi terör gibidir av. Derhal av, avlanmak yasaklanmalıdır.

***Kıbrıs'ta, geçmişte yeterince zaten tüfekler atıldı. Varoluş mücadelesi vermiş olan Kıbrıs Türk Halkı ne av ister, ne da; uzak başka kıtalardan gelen çok fazla kalabalıkları. İlgililer yetkililer hemen bunları etüd etmeli, yaptırımlar getirmelidir. Somut olarak, çok ivedi önlemler alınmalıdır.

(Ferda Cambaz)

“Daire, kendi görev alanına girmekle beraber, diğer daireleri ve yerel yönetimleri de ilgilendiren konularda ilgili makamlarla işbirliği sağlamaktan sorumludur.”

Yarım yüzyıldır Belediye Plajı olarak kullanılan bu kamusal alan, sahillerin anayasal olarak halkın kullanımında olduğu gerçeği de dururken, mevcut yasa gereği belediye ile işbirliği yapılarak mı Arkın Palm Beach’e kiralandı? Bu yapılmadan bir özel işletmeye kiralanmışsa, ki Belediye Başkanı Süleyman Uluçay öyle diyor, Maliye Bakanı ve Emlak Malzeme Dairesi müdürü kendi sorumluluklarını ve hadlerini aşarak sahili, yani kamusal alanı, Arkın Palm Beach’e kiralamıştır.

Sadece son 50 yıl değil yüzyıllardır Mağusalıların denize girdiği bu sahilin belli ki “Arkın Palm Beach - UBP Mağusa İlçesi - Hükümet” kumpasıyla halkın erişimine engellenmesi halka açık bir meydan okuma olacaktır. Buna neden olan veya sessiz kalacak olan siyasi otorite de halkı karşısında bulacaktır.

(Okan Dağlı)

Aylardır ülkede kontrolü kaybeden, ne yaptığını bilmeyen, her adımı kendi partilileri tarafından bile eleştirilen, başta ekonomi olmak üzere her konuda ülkeyi hızla felakete sürükleyen, Meclis'te nisabı bile sağlayamayan bir Hükümet.

UBP-DP-YDP yetkilileri, "Bu hükümetin miadı çoktan doldu. Bu vakitten sonra bu ülkeye zarardan başka hiçbir şey veremezsiniz"

"İstifa etmek de bir erdemdir. Biraz onurlu olunuz"

(Ufuk Çağa)