Ayaklı Gazete’ye ulaşan bazı sürücülerimiz, ülkemizde son zamanlarda trafik polislerinin sürekli olarak yollarda denetim yaparak ceza kestiklerini dile getirerek, kesilen cezalardan toplanan paraların yollara gitmesi gerektiğini belirterek sitemlerini dile getirdiler.

“Sırf telefonda konuşuyoruz veya emniyet kemeri takmıyoruz, ya da süratli araç kullanıyoruz diye bizi düşünüp ceza kesen devletimiz, lütfen bu yollara da bir el atsın resmen kaza sebebi” diyerek, bize bir fotoğraf gönderen vatandaşlarımız, yollardaki çukurların artık mayın tarlasına dönüştüğünü kaydettiler.

Tali yolların daha fazla bozulduğunu ancak ana yolların da durumunun hiç iç acıcı olmadığını ifade eden sürücü vatandaşlarımız “Ana yollarda çukur değil çökmeler çok fazla bu nedenle aracımızla ilerlerken bu çökmelerden dolayı sağa sola yalpalıyoruz” dediler.

Önümüzdeki kış aylarında yağacak güçlü yağmurlar sonrasında yolların kullanılmaz hale gelebileceği görüşünü de dile getiren sürücülerimiz, halktan toplanan vergilerin halka hizmet olarak ne zaman döneceğini sorguladılar.