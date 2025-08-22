AÇIK GAZ ODASI mı, yoksa vatan mı bu yaşadığımız topraklar? Gece saat 03.00-04.00 gibi, ciğerlerim pis bir dumandan yanarak uyandım yine. Birileri sanayi bölgesinde el ayak çekilince birşeyler yakar. Uyurken zehirleniriz. Saat 05.00’de kalktım. Değerli dostum Aygün Gökman’ın anısına diktiğimiz selvicikleri sulama günümüz. Geçtim, onun oğlu, benim de manevi oğlum Derviş Gökman’ı aldım. Bidonları su doldurduk. Hareket ettik. Hamitköy’ü çıkınca, çöp yangını dumanı kokmaya başladı. İlerde çok geniş bir alan, çöp dumanı altındaydı. Annelerinin karnında doğmamış bebecikler, masum çocuklar, herkes, uyurken zehirleniyordu… Haspolat’ı geçtik, kirli sanayiye geldiğimizde, katran dumanı da çöp dumanına karıştı. Gözlerim yandı, genzim yandı, ciğerlerim ağrıdı. Çifte zehir… Yonca kavşağından geçtik, bu kez oldukça kötü bir mandıra kokusu doldu arabanın içine. Kurumanastır’dan Kalavaç’a döndük. Selviciklere gittik. Şanslıydık. Burada zehirli duman yoktu. Kapsama alanından şans eseri çıkmıştık. Fidancıklarımızı suladık. Doğa, kupkuruydu. Üzüldük. Ama fidancıkları sulayınca biraz mutlu olduk. CİĞERLERİM HALA AĞRIR… Nasıl bir toplumuz yahu böyle…

(Mustafa Gürsel)

Sigara izmaritini yollara, ovalara atacak kadar kendinden bile umursuz, saygısız, şuursuz ve Allah'a emanet bir insan topluluğuyla yaşamaktan iğreniyorum..

Allah itfaiye çalışanlarımız, askerimiz ve belediye zabıtalarımızla orada bulunan herkesten razı olsun.. 1 hafta önce başkan bugünü ucuz atlattık diye bir paylaşım yaptı ve her zaman böyle olmayabilir dedi.. Bu ülkeyi evimizin içi gibi korumalıyız cümlesine harfiyen katılıyorum..

(Mete Ünal Girgen)

Bugün Ciklos mevkiinde çıkan ve rüzgârın etkisiyle hızlıca yayılan yangın askerlerimizin erken müdahalesi ve yoğun çabasıyla ve daha sonra desteğe gelen itfaiye, orman dairesi ve sivil savunma teşkilat Başkanlığı ekipleri sayesinde yangın kısa sürede söndürüldü.

Burada bir gerçek daha ortaya çıkmış oldu. Bu ülkenin vazgeçilmezi askerlerimiz olmasaydı bugün bu yangının boyutu çok ciddi boyutta sonuç ortaya koyacaktı. Askeri helikopterin denizden su taşıyarak yangını söndürmesi ve askerlerimizin 40° sıcakta alevleri söndürmesi takdire şayandır.

Sıcağın altında yangın alanında bulunan herkese teşekkürler

Klavye başında oturup da yorum yapmak çok kolaydır. Sürekli eleştirerek “yok o yok yok bu yok” diyeceğimize biraz da takdir etmesini bilelim.

(Deniz Gürgöze)

"Avrupa’nın tarihsel suçluluk duygusunu, iç bölünmelerini ve İsrail’le derin ekonomik bağlarını anlıyorum. Ancak daha rahatsız edici bir gerçeği görmezden gelmek imkânsız: Avrupa’nın Gazze karşısındaki siyasal ve ahlaki felci, siyah, kahverengi ve Müslüman Avrupalıların her gün maruz kaldığı yapısal ırkçılık ve şiddetle doğrudan bağlantılıdır. Bana açıkça görünüyor ki Gazze’ye yönelik tutumlar, AB’nin dış politika, ticaret ve göç politikalarına gömülü olan kalıcı bir sömürgeci zihniyet tarafından şekillendiriliyor. Afrika, Asya ve Orta Doğu’dan gelen göçmenler ile ırkçılığa maruz bırakılan Avrupalılara uygulanan aynı insanlık dışı mantık, şimdi AB’nin Filistin halkını yüzüstü bırakışında tüm çıplaklığıyla karşımızda duruyor."

(Mete Hatay)

Şiddet, istismar, taciz… Öyle bir tedirginlik yaşıyoruz ki bir çocuğu sevmeye korkuyoruz artık.

Oysa biz dokunarak öğrenmiştik sevgiyi. Sarılmayı, yanaklarını sıkmayı çocukların, saçlarını okşamayı… Hani deyim yerindeyse, hamur gibi yoğurarak…

Belki yanlıştı. Ama şimdi de hep bir korku hep bir tedirginlik... Bir çocuğun gülüşüne bile gölge düşüyorsa, hayat buz kesiyor.

(Cenk Mutluyakalı)