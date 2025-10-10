Tıbbi Taramalar Yanıltıcı Sonuçlar Verebilir
GLP-1 hormonu taklit edilerek üretilen ve iştahı bastırıp tokluk hissi sağlayarak kilo vermeye yardımcı olan bu ilaçların, vücuttaki GLP-1 oranını artırdığı biliniyor. Ancak araştırmacılar, bu artışın özellikle PET-BT, MR ve röntgen gibi kritik tıbbi tarama yöntemlerini olumsuz etkilediğini açıkladı.
Araştırmayı yürüten Dr. Peter Strouhal, bu ilaçları kullanan hastalarda görüntüleme testlerinde hatalar tespit edildiğini belirtti. Normalde vücuttaki anormallikleri detaylı gösteren PET-BT taramalarındaki bu hatalar, doktorların kanser gibi ciddi hastalıkları doğru teşhis etmesini zorlaştırabilir. Yanlış tarama sonuçları, gereksiz testlere, yersiz endişeye ve en önemlisi yanlış veya gecikmeli tedaviye neden olarak hastalar için ölümcül riskler oluşturabilir.
Uzmanlardan Acil Çağrı
Söz konusu bulgular, 38. Avrupa Nükleer Tıp Derneği Kongresi'nde bilim dünyasıyla paylaşıldı. Uzmanlar, zayıflama ilaçlarının kullanımının giderek yaygınlaşması nedeniyle, bu yan etkinin ciddiye alınması gerektiğini vurguluyor. Doktorların, hastalarının ilaç geçmişini yakından takip etmesi ve bu tür ilaçları kullanıp kullanmadığını görüntüleme öncesinde mutlaka sorgulaması gerektiği konusunda fikir birliğine varıldı.